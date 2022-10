RC Jan van Arckel tweede op NCK-tijdrijden

DRONTEN/REGIO • RC Jan Arckel is hoogstwaarschijnlijk als tweede geëindigd op het nationaal clubkampioenschap tijdrijden in Dronten. De uitslag moet nog definitief worden vastgesteld.

Stan Holthuis (Sleeuwijk), Rowan van Dalen (Woudrichem) , Darian Groeneveld (Rijswijk) en Sven Wolthuis (Hank) mochten Jan van Arckel vertegenwoordigen namens de jeugd. Met maar twee keer gezamenlijk trainen was de 22e plaats het resultaat.

Thijs Wemmers (Bleskensgraaf), Jost van de Streek (Ottoland) Luuk Wolthuis (Hank) en Sem van Wijngaarden (Hardinxveld-Giessendam) mochten met hun team nieuwelingen/junioren uitkomen in de B-categorie. Er werd op het parkoers van 33 kilometer hard gekoerst. Met een tijd van 41 minuten en 35 seconden (gemiddeld 47,3 km per uur) reden de jongens naar een achtste plek.



Zowel de vrouwen van RC Jan van Arckel als de elite/beloften wisten ze de zilveren medaille in de wacht te slepen.