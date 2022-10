Rugblessure werpt Isis Versluis terug

ma 3 okt, 06:05

HELMOND/REGIO • In de eerste cyclocross voor de Jan van Arckel-jeugdrenners in het nieuwe seizoen, de Jos van der Vleuten cross in Helmond, reed Isis Versluis een wedstrijd met twee gezichten.

De Meerkerkse had een goede start en lag derde, maar nadat ze last kreeg van haar rug viel ze terug naar de dertiende plek (vierde meisje).

Willem van Wijngaarden (Giessenburg) werd na een matige loting vijftiende in categorie 4 en Max van Kolfschoten (Giessenburg), die eveneens achterin moest starten, werkte zich in zijn leeftijdscategorie op naar de tiende plaats.