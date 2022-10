Pieter Wonink en Han van de Poppe zetten snelste tijd neer in Koeienvlaaien Koppeltijdrit

1 uur geleden

Sport Fotoseries 207 keer gelezen

NOORDELOOS • In de Koeienvlaaien Koppeltijdrit, de traditionele afsluiting van het wegseizoen van RC Jan van Arckel, werd de snelste tijd zaterdag in de categorie heren 16+ gereden door Pieter Wonink (Hoornaar) en Han van de Poppe (Ameide). Zij realiseerden in de polder rondom Noordeloos een gemiddelde snelheid van 48,22 km/uur.

Van de Poppe en Wonink bleven de erkende tijdrijders Henk de Jong (Hoornaar) en Dirk-Jan Verspuij (Hoogblokland) 23 seconden voor.

Ruim 80 deelnemers

Er stonden in Noordeloos ruim 80 renners, van alle leeftijden, aan het vertrek.

Bij de echtparen ging de zege naar Rien en Marieke van der Dussen (Meerkerk) en in de categorie gemengd 16+ pakten de schaatsers Gerrit Wemmers (Bleskensgraaf) en Hester Slob (Papendrecht) de overwinning.