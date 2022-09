Isis Versluis pakt zilver op NK-Mountainbike

OLDEBROEK/REGIO • Isis Versluis heeft zaterdag de zilveren medaille gewonnen op het Nederlands kampioenschap mountainbiken voor de jeugd in Oldebroek. De Meerkerkse voerde een mooie strijd met haar rivaal Zoë Brakke uit Staphorst, die twee ronden voor het einde de beslissende demarrage plaatste.

Isis Versluis had een pikstart en dook als eerste het veld in. Zoë Brakke volgde haar op de voet. Na de demarrage van Zoë moest Isis op het technische parcours in de achtervolging, maar ze kreeg het gat niet meer dicht. Niettemin was ze zeer tevreden met haar tweede plaats.

Max van Kolfschoten (Giessenburg) en Andreas van de Streek (Ottoland) grepen net naast een medaille. Zij werden respectievelijk vierde en vijfde in hun leeftijdscategorie. Zeb Mesker (Meerkerk) kwam als elfde over de meet, Willem van Wijngaarden (Giessenburg) als dertiende.