Wintercompetitie RC Jan van Arckel start met tijdrit in de Biesbosch

vr 30 sep, 18:00

REGIO • De wintercompetitie van RC Jan van Arkel, voor veldrijders en mountainbikers, staat weer op het punt van beginnen.

De eerste wedstrijd is een tijdrit in de Biesbosch op zaterdag 8 oktober. Deze tijdrit telt voor het eerst ook mee voor het klassement en bepaalt tevens de startvolgorde voor de volgende, reguliere, wedstrijd in Noordeloos.

De wintercompetitie is voor licentiehouders (A-klasse), maar zeker ook voor recreanten die op hun eigen niveau plezier aan hun sport willen beleven. Voor jeugdrenners van zes tot en met veertien jaar is deelname gratis.

Programma:

08-10-2022: Tijdrit Biesbosch

15-10-2022: Noordeloos

05-11-2022: Giessenburg

12-11-2022: Giessen-Oudekerk

26-11-2022: Nieuwpoort

17-12-2022: Hoornaar

07-01-2023: Groot-Ammers

21-01-2023: Ottoland

04-02-2022: Arkel