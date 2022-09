Podiumplaats voor Isis Versluis en Max van Kolfschoten in landelijke MTB-jeugdcompetiti

APELDOORN/REGIO • Namens RC Jan van Ackel hebben Isis Versluis (Meerkerk) en Max van Kolfschoten (Giessenburg) een podiumplaats behaald in de landelijke MTB-jeugdcompetitie. Isis eindigde als tweede in haar leeftijdscategorie, Max pakte het brons.

De laatste wedstrijd werd in Apeldoorn verreden op een glibberig parcours met veel rockgardens en steile klimmetjes.

Zeb Mesker (Meerkerk) werd op zijn reservefiets zeventiende in categorie 2. Willem van Wijngaarden (Giessenburg) kwam in categorie 3 ten val en eindigde hierdoor als 21e. Ottolander Andres van de Streek zat in categorie 6 werd goed van voren en kwam als vijfde over de meet.

Zaterdag 24 wordt het MTB-seizoen afgesloten met het Nederlands kampioenschap in Oldebroek. Op het technische parcours zullen diverse Jan van Arckel-rijders aan de start verschijnen.