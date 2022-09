MTTV begint met gelijkspel

MEERKERK • MTTV is de competitie begonnen met een gelijkspel. In Capelle aan den IJssel werd het 5-5 tegen PITT ’75.

De Meerkerkers (Jan van Duijn, Johnny Barten en Jeroen Peek) begonnen sterk aan het duel en kwamen met 1-4 voor. Daar zaten wel drie partijen bij die MTTV pas in de vijfde game besliste.

In de drie daaropvolgende partijen kwam de klad erin en kwam PITT ’75 terug tot 4-4, waarbij MTTV in de achtste partij pas in de vijfde game met 11-9 boog.

Van de laatste twee partijen wed er één gewonnen en één verloren. Al met al een terechte uitslag.