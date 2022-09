Nieuw-Lekkerlandse tennisclub neemt padelbanen in gebruik

NIEUW-LEKKERLAND • Met het doorknippen van een lint verrichtte wethouder Bram Visser zaterdag de officiële opening van de padelbanen van de Nieuw-Lekkerlandse Tennis Club (NLTC). De belangstelling is groot: de (beloofde) uitbreiding van het aanbod leverde de club de afgelopen maanden al tientallen nieuwe leden op.

Initiatiefnemer Erwin Groenendijk uit Nieuw-Lekkerland stapte vorig jaar in juni naar het bestuur gestapt met het voorstel om padelbanen te realiseren. Dat viel in goede aarde. Er werd meteen actie ondernomen om het plan in realiteit om te zetten.

Veel vrijwilligers staken de handen uit de mouwen om de aanleg goedkoper te maken én sneller uit te voeren. “Alles wat we zelf konden doen, zoals het weghalen van een omheining of het straatwerk, is door vrijwilligers uitgevoerd. Dat heeft heel veel gescheeld”, knikt Erwin Groenendijk. Ook inwoners van omliggende dorpen zijn welkom om lid te worden. Meer info: secretaris@nltc.nl of www.nltc.nl.

Een uitgebreider interview met Erwin Groenendijk staat deze week in Het Kontakt.