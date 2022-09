Jan Verschoor voortvarend van start in biljartcompetitie De Lukkie Klos

WIJNGAARDEN • Jan Verschoor is de eerste koploper in de nieuwe biljartcompetitie van De Lukkie Klos. Verschoor won in de eerste ronde met 11-8 van Rob van der Togt.

Erik van der Graag klopte Piet Roubos met nagenoeg dezelfde cijfers (11-9).

Verder lieten Hans de Wit (11-7 tegen Gert Jan Booij) en Herwin den Hartog (11-6 tegen Tineke van den Berg) een overwinning noteren.