Isis Versluis tweede meisje in Honselersdijk

1 uur geleden

HONSELERSDIJK/REGIO • Op het parcours waar ze vorig jaar de nationale titel pakte is MTB’er Isis Versluis zaterdag vijfde geworden in categorie 5. De Meerkerkse haalde wel het podium door als tweede meisje over de finish te komen.

De landelijke MTB-jeugdcompetitie werd hervat in Honselersdijk. Door de vele regenval was het glibberen en glijden op sommige delen van het afwisselende parcours.

Zeb Mesker (Meerkerk) klasseerde zich als vijftiende in categorie 2.

Giessenburger Max van Kolfschoten had in categorie 4 een mindere start, maar kwam sterk terug. Hij eindigde als vijfde en mocht als derde jongen naar het podium.

Andreas van der Streek (Ottoland) liet in categorie6 eveneens een vijfde plaats noteren.

De volgende landelijke wedstrijd is zaterdag 17 september in Apeldoorn.