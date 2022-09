Thijs Wemmers 18e in Berkel en Rodenrijs

BERKEL EN RODENRIJS/REGIO • Jan van Arckel-junior Thijs Wemmers uit Bleskensgraaf is zaterdag achttiende geworden in de 66e Ster van Barkel. Zijn ploeggenoot Patrick Blokland (Noordeloos) moest het peloton laten gaan en kwam 26e over de meet.

Bij de nieuwelingen werd er door het grote deelnemersveld vanaf de start hard gekoerst. Sem van Wijngaarden (Hardinxveld) werd elfde, Joris Peursum (Hardinxveld) negentiende, Daan van Werd (Oud-Alblas) 32e, Bram Janssen (Lexmond) 36e en Mees Bassa (Goudriaan) 47e.