Triade recht de rug en knokt zich naar overwinning

13 minuten geleden

NIEUWPOORT • Triade is het veldseizoen begonnen met een zwaarbevochten zege op concurrent ESDO. De Nieuwpoortse korfballers wonnen na een 3-7 achterstand met 11-10.

Na het stoppen van twee selectiespelers moest Triade ook dit seizoen weer doorselecteren. De strijd in de vierde klasse was een weerzien met trainer-coach Sven Kamphuis, die nu bij tegenstander ESDO aan het roer staat.

De bezoekers namen het heft in handen en zagen bij de thuisclub al snel twee spelers geblesseerd uitvallen. Hierdoor maakte Danique van den Bogert als invalster haar debuut in de hoofdmacht.

De ruststand was 3-6 en in de tweede helft werd het verschil nog groter. Reden voor Triade om meer strijd te gaan leveren en het tactische plan om te gooien. Met succes, want de groenwitten knokten zich terug en hielden op de valreep de punten in eigen huis.