VV Streefkerk gaat samenwerking aan met Aanbouw.nl en Bemutrans

6 sep, 09:45

Sport 1.099 keer gelezen

STREEFKERK • Het eerste elftal van Voetbalvereniging Streefkerk zal komend seizoen met twee hoofdsponsors op het tenue gaan uitkomen in de tweede klasse.

Voorafgaand aan de bekerwedstrijd tegen Altena werden de handtekeningen gezet onder een contract. De komende drie seizoenen zullen Aanbouw.nl en Bemutrans te zien zijn op de nieuwe tenues.

Penningmeester Ruud den Haak: “Wij zijn ontzettend blij dat we erin geslaagd zijn om deze samenwerking met twee prachtige lokale bedrijven aan te gaan. Voor het eerst in de historie prijken er straks twee hoofdsponsors op onze tenues. Als kleine vereniging zijn we daar ontzettend trots op. Na het prachtige vorige seizoen gaan we nu vol vertrouwen de tweede klasse in.”