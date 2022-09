Koos van Hattem wint Bouman Bokaal

5 sep, 12:58

WIJNGAARDEN • Koos van Hattem heeft deze zomer bij biljartvereniging De Lukkie Klos de competitie driebanden gewonnen. Hij sleepte hiermee de Bouman Bokaal in de wacht.

In de eerste ronde van de (beker)strijd om De Gouden Keu viel een daverende verrassing te noteren. Vijfvoudig winnaar Rob van der Togt verloor in elf beurten van een ontketende Gerrit Verhoeven en is uitgeschakeld.

Start competitie

Deze week start bij De Lukkie Klos de reguliere clubcompetitie, waaraan 32 leden deelnemen.