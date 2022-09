• Simply Green in actie in Hoogblokland.

Met nog één wedstrijd te gaan neemt Simply Green de leiding over

SPEULD/BRANDWIJK • Met nog één wedstrijd te gaan heeft Simply Green de leiding in de farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse overgenomen van Erik Peeters. De Brandwijkse tractorpuller werd zaterdag tweede in Speuld.

Marien den Besten plaatste zich met nog vijf andere tractoren voor de finale. Steel to Steal zette hierin met 104.38 meter toch wel verrassend de beste afstand neer. Simply Green eindigde met 102.83 meter als tweede en P3 was met 101.06 meter voor Up and Down.

Na twaalf van de dertien wedstrijden in de NK-reeks heeft Simply Green nu vijf punten voorsprong op Erik Peeters: 1. Simply Green, 198 punten; 2. Erik Peeters, 193 punten; 3. Secret of the Valley, 176 punten.

De laatste wedstrijd wordt zaterdag 10 september verreden in Halsteren.