Liza Post leeft voor basketbal: talent met ambitie

8 sep, 18:00

Sport 762 keer gelezen

GIESSENBURG • Als vierjarig meisje nam Liza Post (13) uit Giessenburg al deel aan basketbaltrainingen. Later hoopt ze prof basketbalster te worden.

Eind augustus vertrok Liza naar de Basketbal Academie Limburg. Ze is een basketbaltalent met ambitie.

Liza heeft een druk leven. Op de dag van het interview is ze net terug van een basketbalkamp en zal ze een uurtje later naar Limburg vertrekken. De komende jaren is ze de hele week van huis. Tussen een paar happen van een boterham door vertelt ze hoe belangrijk basketbal voor haar is.

“Basketbal is mijn leven. Ik ben begonnen met basketballen toen ik vier was. Als baby ging ik al met mijn moeder mee naar wedstrijden. Zij basketbalt ook, bij de Rivertrotters in Hardinxveld.”

Jong

Moeder Erica: “Ik gaf training en nam Liza altijd mee. Daardoor ging ze al jong aan trainingen deelnemen. Normaal starten kinderen als ze zes jaar zijn, maar toen Liza vier was mocht ze al meedoen.”

Liza knikt. “Ik weet nog dat we een keer aan een toernooi meededen. Toen was ik zes jaar. Het was leuk, je begon het spel een beetje te snappen.”

Op haar negende schoof ze door naar de U12. “Omdat ik talent had, ging ik steeds vaker met de jongens meedoen. Mij maakte het niet veel uit met wie ik trainde. Aan het begin kreeg ik niet vaak de bal, maar na een tijdje begonnen ze wel in te zien dat ik goed was.”

Potentie

Van de Rivertrotters verhuisde Liza naar de club Binnenland in Barendrecht. “Omdat het niveau daar hoger is. Dat was een meidenteam. Ik was tien jaar toen ik daar bij ‘onder 14’ kwam. Het was eerst een beetje wennen, maar ik vond het al snel leuk.”

Erica: “Die meiden zagen wel: ze is jong, maar ze kan wel basketballen. Ze werd gelijk geaccepteerd. Ook de coach zag potentie in haar.”

De Giessenburgse trainde de afgelopen jaren twee tot drie keer per week en speelde op zaterdag wedstrijden. Dat laatste blijft zo. Dankzij een dubbele licentie neemt ze deel aan wedstrijden bij twee clubs: Rivertrotters en Binnenland. Erica: “Ze is altijd de hele zaterdag zoet.” Vader John is Liza’s chauffeur. “Ik heb heel veel gereden naar trainingen en wedstrijden”, zegt hij. “Nu ze naar Limburg gaat, krijg ik wat meer vrije tijd.”

Talentenschool

Liza’s ouders hoefden haar nooit te stimuleren. “Ik ben het nooit zat geweest en vind het altijd leuk om een wedstrijd te spelen.”

Op de academie in Limburg gaat Liza elke ochtend en middag trainen. Tussendoor zal ze aan de topsporttalentenschool lessen volgen voor haar vbmo-opleiding. “Elke woensdag ben ik vrij, dan komt mijn vader of moeder naar de campus. Op vrijdagavond kom ik naar huis, in het weekend gaan we met ons gezin naar de wedstrijden en op zondagavond ga ik weer naar de campus.”

Haar vertrek naar Limburg vindt ze spannend. Erica: “Maar ze wil dit zelf heel graag. Als je naar hoger een niveau wilt, moet je zo’n stap maken. De trainers aan de academie zijn hartstikke goed en er zijn korte lijnen tussen ouders en school. Er zijn een psycholoog en fysiotherapeut aan de academie verbonden. We vertrouwen er wel op. Als ze het lastig heeft kan ze iemand bellen. En als ze het niet goed zou doen op school, dan overlegt de trainer gelijk met ons, bijvoorbeeld over minder trainen.”



Liza is ook te vinden op Instagram: liza_basketballmeisje