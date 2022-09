• Red Dream in actie tijdens Tractorpulling Hoogblokland 2022.

Red Dream derde in Alphen

3 sep, 12:15

ALPHEN/BLESKENSGRAAF • Het Bleskensgraafse tractorpullingteam Red Dream is vrijdagavond in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Promoklasse van de NNTO derde geworden in het Brabantse Alphen.

Laurens van Vuuren plaatste zich met twee concurrenten voor de finale, maar moest hierin beide voor zich dulden. Red Devil won met 99.47 meter, The Sound of Dynamite werd tweede met 95.26 meter en P3 was voor Red Dream met 94.80 meter.

NK-tussenstand na negen van de elf wedstrijden: 1. Red Devil, 151 punten; 2. Red Dream, 139 punten; 3. The Sound of Dynamite, 130 punten.

De volgende wedstrijd is zaterdag 10 september in Halsteren.