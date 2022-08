fotoreportage

KZ/Thermo4U wint KorfbalTotaal Cup in Lexmond na shoot-outs

29 aug, 19:34

LEXMOND • De door LKV Het Bosch georganiseerde KorfbalTotaal Cup is gewonnen door KZ/Thermo4U uit Koog aan de Zaan. Zij versloegen landskampoen Fortuna/ Delta Logistics via een shoot-out verlenging nadat de reguliere wedstrijd in 2-2 in sets was geëindigd. KZ-international Alwin Out versloeg na 2 x 45 seconden Mick Snel met 2-1.

De wedstrijd ging in het eerste deel gelijk op. Fortuna won de eerste set nipt en in de tweede set waren de rollen omgedraaid. In de derde set leek Fortuna de wedstrijd naar zich toe te gaan trekken. Zij wonnen deze set met 6-0. KZ herpakte zich echter en won vierde set. Een 1-tegen-1 shoot-out moest daarom de beslissing brengen.

In de eerste 45 seconden wist Fortuna-speler Mick Snel eenmaal te scoren tegen KZ-speler Alwin Out. Daarna waren de rollen omgedraaid en wist Alwin Out 2x te scoren. Daardoor KZ/Thermo4U voor de 2e keer de KorfbalTotaal Cup. Eerder wonnen zij in 2017 tegen DeetosSnel.

Innovatieve opzet

De KorfbalTotaal Cup kenmerkt zich door haar innovatieve opzet. De teams spelen om prijzengeld in sets. Iedere set van 12,5 minuut zuivere speeltijd is er € 250 te winnen. Het team dat overall wint krijgt een bonus. Bij een gelijke stand is er een 1-tegen-1 duel tussen twee spelers om een beslissing te creëren.

Voorafgaand aan de wedstrijd mochten de jeugdspelers van LKV Het Bosch en het Viaanse VIKO mee oplopen. Ook was er een spelcircuit voor de kinderen neergezet.

Voor LKV Het Bosch begint het seizoen 10 september a.s. Komende zaterdag 3 september zijn er diverse oefenwedstrijden gepland.