• Rick Versloot in actie in Zuidland.

Rick Versloot vierde in Ronde van Zuidland

29 aug, 09:09

Sport 26 keer gelezen

ZUIDLAND/REGIO • Jan van Arckel-nieuweling Rick Versloot is zaterdag vierde geworden in het criterium van Zuidland.

De Hardinxvelder probeerde nog een aantal keren te ontsnappen, maar het draaide uit op een massasprint.

Daan van Werd (Oud-Alblas) kwam als vijftiende over de meet en Mees Bassa (Goudriaan) werd 26e. Mees reed eerder in de koers een gat dicht, maar had daarmee zijn kruit wel verschoten.