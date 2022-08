Jens Bassa zeventiende in Simpelveld

29 aug, 08:30

SIMPELVELD/GOUDRIAAN • Jens Bassa is zaterdag als zeventiende geëindigd in de Bergomloop Simpelveld, één van de zwaarste amateurkoersen in Nederland, meetellend voor de Clubcompetitie.

Slechts 77 van de 148 gestarte elite- en belofterenners haalden de finish.

Goudrianer Bassa kwam als zeventiende over de meet en zag zijn ploeggenoot Jelte Krijsen de zege pakken.