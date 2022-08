Red Dream pakt zege in Bakel

29 aug, 08:09

Sport 177 keer gelezen

BAKEL/BLESKENSGRAAF • Een week na de tweede plaats in de ‘thuiswedstrijd’ in Hoogblokland heeft Red Dream toegeslagen in Bakel. De Bleskensgraafse tractorpuller won de wedstrijd in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Promoklasse van de NTTO.

Vijf van de zeven deelnemende tractoren plaatsten zich voor de finale, waaronder dus Laurens van Vuuren op de Red Dream. Met een verschil van slechts drie centimeter reed Van Vuuren naar de zege. Red Dream noteerde 100.42 meter, Red Devil 100.39 meter en The Sound of Dynamite eindigde met 96.15 meter als derde.

NK-tussenstand na acht van de elf wedstrijden: 1. Red Devil, 131 punten; 2. Red Dream, 124 punten; 3. Theo Sound of Dynamite, 113 punten.

De volgende wedstrijd is vrijdagavond 2 september in Alphen (NB).