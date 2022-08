Tiende ‘Loop naar de Pomp’

28 aug, 18:30

NOORDELOOS • Na twee jaar uitstel vanwege corona kan zaterdag 3 september dan eindelijk de tiende Loop naar de Pomp worden gehouden. Start en finish liggen op de Botersloot.

De jeugdlopen beginnen om 11:45 uur. Vervolgens worden om 13:00 uur de vijfkilometerlopers weggeschoten en om 14:00 uur het tienkilometerveld.

Deelnemers uit Noordeloos ontvangen als extra aanmoediging een gratis loopshirt. Zij verkeren sowieso in goed gezelschap, want hun dorpsgenoot Gert Maasland is -met pomp, waarmee hij landelijke bekendheid kreeg via de marathon van Rotterdam- ook van de partij.