Jens Bassa achtste in ‘s-Gravendeel

23 aug, 09:26

Sport 360 keer gelezen

‘s-GRAVENDEEL/GOUDRIAAN • Jens Bassa is als achtste geëindigd in de Nacht van ‘s-Gravendeel.

De Goudriaanse belofterenner zat in de tweede groep; een kwartet ontsnapte renners wist weg te blijven.

Zaterdag werd Jens Bassa door domme pech (een valpartij voor hem in de finale) 56e in het Belgische Ninehove en zondag 25e in Lange Mark, eveneens in België.