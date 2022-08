LKV Het Bosch strikt opnieuw landskampioen voor duel om KorfbalTotaal Cup

LEXMOND • Het nieuwe korfbalseizoen wordt seizoen 27 augustus bij LKV Het Bosch in Lexmond ingeluid met de vijfde editie van de KorfbalTotaal Cup. Een wedstrijd die ditmaal gaat tussen landskampioen Fortuna en Nederlands nummer drie KZ/Thermo4U; aanvang 16:15 uur.

De KorfbalTotaal Cup kenmerkt zich door haar innovatieve opzet. De teams spelen om prijzengeld in (vier) sets. Iedere set van 12,5 minuut zuivere speeltijd is er € 250 te winnen. Bij een gelijke stand aan het einde van een set is er 1-tegen-1 shoot-out tussen twee spelers om de set te beslissen. Het team dat overall wint krijgt daarnaast een bonus. Vorig jaar ging de Cup naar PKC/Vertom uit Papendrecht.

Opnieuw is het de Lexmondse organisatie gelukt de regerend landskampioen te strikken. In april won het Delftse Fortuna in een volgepakt Ahoy de landstitel. In de halve finale versloegen zij KZ/Thermo4U uit Koog aan de Zaan. KZ/Thermo4U is 27 augustus de tegenstander bij de KorfbalTotaal Cup.

De wedstrijd staat onder leiding van Marcel Luttik en Joeri Kok. Voorafgaand aan de wedstrijd spelen twee regionale teams een voorwedstrijd. Hoofdsponsor is sportshop KorfbalTotaal.nl.

De teams spelen net als in de zaal met schotklok en een live DJ zorgt bij iedere doelpunt voor de sfeer. Voor relaties en sponsors is er een VIP-paviljoen. Voor kinderen is er een springkussen en ook is er een ijscotruck.

Meer info via: www.facebook.com/korfbalcup