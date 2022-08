Trainingsgroep IJsclub De Molenhoek start weer met schaatslessen

29 aug, 08:43

Sport 45 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • De trainingsgroep van IJsclub De Molenhoek uit Nieuw-Lekkerland start op vrijdag 23 september weer met schaatslessen.

De ijsclub bestaat op 30 november precies 40 jaar. De eerste conditietrainingen waren destijds in de gymzaal, maar ook buiten op een grasveld. Eerst werd er om de andere week geschaatst, later wekelijks. Het ledental begon met 15 en groeide in 199 tot 185.

Tegenwoordig huurt de De Molenhoek de ijsbaan in Dordrecht. Zowel op maandag vanaf 18.45 uur als op de vrijdag voor de jeugd de kleine baan vanaf 18.00 uur en de bovenbaan tot 19.45 uur.

Inwoners van Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk die willen kennismaken met het schaatsen, kunnen dat de eerste drie weken gratis doen Er staan gediplomeerde (hulp)trainers klaar om les te geven. Voor meer informatie: www.ijsclubdemolenhoek.nl.