• Simply Green in actie in Staphorst.

Simply Green week voor thuiswedstrijd tweede in Oudenbosch

15 aug, 09:56

OUDENBOSCH/BRANDWIJK • De wedstrijd in Oudenbosch heeft Simply Green vrijdagavond in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO de tweede plaats opgeleverd. Simply Green liep hiermee in op klassementsleider Erik Peeters, die ditmaal buiten de top-3 viel.

In Oudenbosch werd de Simply Green bestuurd door Laurens den Boer. Van de dertien deelnemers plaatsten vijf er zich voor de finale. Secret of the Valley zette hierin met 106.58 meter de beste afstand neer. Simply Green werd tweede met 101.04 meter en Red Impact derde met 96.65 meter.

NK-tussenstand na tien van de dertien wedstrijden: 1. Erik Peeters, 171 punten; 2. Simply Green, 161 punten; 3. Secret of the Valley, 152 punten.

De volgende wedstrijd is zaterdag 20 augustus in Hoogblokland, die voor Simply Green te boek staat als ‘thuiswedstrijd’.