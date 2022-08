Ook in Goudriaan is de feestweek losgebarsten

FOTOREPORTAGE

11 uur geleden

GOUDRIAAN • In Noordeloos zit de vijfjaarlijkse Oranje-feestweek er inmiddels op, in Hoogblokland en Lexmond is ‘ie in volle gang. Evenals in Goudriaan, waar in tegenstelling tot..