Fabio Jakobsen sprint in München naar Europese titel

14 aug, 16:51

MUNCHEN • Fabio Jakobsen is in München Europees kampioen geworden. In de sprint was hij te sterk voor Arnaud Démare (Frankrijk) en Tim Merlier (België).

De sprint werd keurig voorbereid door het Nederlandse team. Onder andere door Danny van Poppel, die uiteindelijk nog vijfde werd.