Wendy Bron zesde op WK-BMX

1 aug, 08:44

Sport 68 keer gelezen

NANTES/SCHELLUINEN • Het WK-BMX in het Franse Nantes heeft Wendy Bron een knappe zesde plaats opgeleverd. Haar dochter Melanie werd in de kwartfinale uitgeschakeld.

De Schelluinse Wendy Bron (51) ‘wandelde’, ondanks de tegenstand van 58 vrouwen uit 21 landen, door de kwalificatieruns, kwartfinale en halve finale in de klasse Cruiser Woman 40 jaar en ouder. In de finale ging het echter verre van vlekkeloos. Wendy Bron en haar medefavorieten uit Engeland en Australië waren teveel met elkaar bezig, waarvan de concurrentie kon profiteren. Uiteindelijk werd de Schelluinse zesde van de wereld. “En daar ben ik ontzettend trots op.”

Dochter Melanie Bron (18) sneuvelde in de categorie Woman 17 t/m 24 jaar in de kwartfinale. Dat was even een teleurstelling, want ze had gehoopt de halve finale te halen. Niettemin klasseerde ze zich als nummer 17 van de wereld, nog altijd een mooi resultaat.

Gekneusde ribben

Voor Richard Bron (52) verliep het WK niet zoals hij had gehoopt. Richard kwam in de eerste landentraining hard ten val en moest zich met gekneusde ribben afmelden voor de rest van het toernooi.

Focus op volgend jaar

Celine Bron (20) ontbrak op het WK vanwege een breukje in haar ellenboog. Haar focus gaat nu op het WK-BMX in 2023 in het Schotse Glasgow.