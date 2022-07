Annebeth Kubbe naar WK-Voltige

26 jul, 06:30

NOORDELOOS • Annebeth Kubbe is geselecteerd voor het WK-Voltige, dat van 6 tot 14 augustus gehouden wordt in het Deense Herning. “Een hele eer om uitgezonden te worden”, zegt de Noordelose amazone. Het WK-Voltige vindt tegelijkertijd plaats met het WK voor de dressuur- en springruiters.

Annebeth Kubbe reist op 3 augustus met haar longeur Jinte van der Heijden en haar paard Evermore R af naar Denemarken. Ze kenden een goede voorbereiding, onder meer door in de World Cup-finale in Leipzig als vijfde te eindigen. En dat terwijl het voor Evermore R pas zijn tweede internationale wedstrijd was.

Annebeth: “In de spannende ring, waar zelfs de meest ervaren paarden toch veel moeite mee hadden, liet Evermore zien dat hij van wereldklasse is. We zijn zo trots op hem en gaan dan ook met veel vertrouwen het WK tegemoet.”

Top-7

Doelstelling van nationaal kampioene Annabeth Kubbe is een plek in de top-7 van het WK. “Verder hebben we goede hoop om te mogen uitkomen in het landenteam. Dit team wordt aan de hand van de individuele resultaten tijdens het WK samengesteld door de bondscoach.

Livestream op jaarmarkt

Tijdens de jaarmarkt in Noordeloos op zaterdag 6 augustus zijn de WK-verrichtingen van Annabeth Kubbe via een livestream te volgen. Familie en vrienden bemannen een kraam van Stichting VaultForGold, die Annebeth ondersteunt in haar topsportcarrière. Dankzij de stichting heeft Annebeth de beschikking over een horsetruck, zodat ze veilig met Evermore door Europa kan reizen. Ook heeft VaultForGold ondernemers uit de regio bereid gevonden om Annebeth en haar team financieel te ondersteunen op weg naar het WK.

“Aangezien voltige geen Olympische sport is, krijgen we geen ondersteuning van het NOC-NSF. Daarom ben ik heel blij dat zoveel mensen ons een warm hart toedragen. Ik ben heel dankbaar voor alle support, want dat helpt ons echt in de richting van onze droom om uiteindelijk het hoogste podium te mogen betreden. ‘If you can dream it, you can do it’ is waar we in geloven en wat we altijd voor ogen hebben. We zijn hard op weg.”