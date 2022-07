Overtuigende viszege Flip Stijl

25 jul, 06:27

GIESSENBURG • De bootcompetitiewedstrijd van hsv De Alver is zaterdag op overtuigende wijze voor de tweede keer op rij gewonnen door Flip Stijl. Stijl kon maar liefst meer dan tien kilo vis (10.736 gram) laten afwegen.

De walvissers visten vanaf de steigers langs de Peursumsevliet. Van de zestien deelnemers kon alleen Mathieu Klop een vangst laten noteren. Met 545 gram werd hij winnaar.

Woensdagavond werd er gevist in het Waterschap. Glenn Timmer was met 2885 gram goed op dreef. C. Schot pakte met 2165 gram de tweede plaats en C. Goedhart eindigde met 2120 gram als derde.