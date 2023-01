Oud-wethouder Wim Mulckhuijse wil notulen inzien van Niemans-overleggen met provincie

VIJFHEERENLANDEN • Oud-wethouder Wim Mulckhuijse van de voormalige gemeente Zederik blijft stellig in zijn bewering dat de provincie Utrecht tijdens verschillende overleggen verwachtingen heeft geuit dat een eventuele negatieve afloop van de Niemans-claim voor rekening van de provincie zou komen. Het gaat onder andere over de jaren 2014 of 2015

Dit was in de periode dat provincie Utrecht nog met provincie Zuid-Holland knokte om Vijfheerenlanden binnen te halen en om Zederik en Leerdam over de streep te trekken. Mulckhuijse was zelf aanwezig bij veel van die overleggen. “De verwachting over een bijdrage in de miljoenen extra kosten van het uittreden uit de Gemeenschappelijke Regelingen is de provincie Utrecht wel nagekomen. Waarom die van Niemans niet?”

Notulen

De huidige inwoner van Ameide wil nu alle relevante informatie boven water krijgen om zijn gelijk aan te tonen. Hij heeft een verzoek gedaan aan het college van Vijfheerenlanden op basis van de Wet open overheid (de vroegere Wob). Hij wil onder andere de agenda’s, de verslagen en de presentaties inzien tussen bestuurders, ambtenaren en adviseurs van de drie fusiegemeenten met vertegenwoordigers van de provincie Utrecht in 2014 t/m 2018. Ook is hij benieuwd naar brieven en bevindingen van de provincie Utrecht bij de begrotingen en jaarrekeningen van Vianen tussen 2010 en 2018.

“Ik vind het jammer dat ik naar dit (dwang)middel moet grijpen”, zegt Mulckhuijse in een toelichting. Hij vindt dat het onlangs gepresenteerde rekenkameronderzoek alleen maar open-deurenaanbevelingen bevat. “De kern wordt nog steeds niet geraakt.” Het zou veel beter zijn dat de burgemeester en wethouders en gemeenteraad zo’n aanvullend onderzoek zou doen in plaats van ik. Alles in het belang van onze inwoners, de samenleving om wel ambities en lagere woonlasten te realiseren in plaats van “technisch failliet” armlastige gemeente blijven.

“Ik neem mezelf kwalijk dat ik toen niet heb doorgedrukt: of de fusie gaat niet door of er komt nu eerst een overeenkomst waarin we opschrijven wat er gebeurt als de claim van Niemans hoger uitvalt dan EUR 12 miljoen.” Uiteindelijk werd eind 2020 bekend dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 92 miljoen euro moest ophoesten. Mulckhuijse wil dat de provincie alsnog een deel van dat bedrag betaalt.

Ernst en Young

Wim Mulckhuijse is overigens zeer verrast dat nu pas bekend is geworden dat Ernst en Young, destijds de accountant van Zederik en Leerdam ook de accountant/adviseur van Niemans was (is). “Terwijl Ernst en Young de financiën en risico’s van de gemeente Vianen (inclusief Niemans-claim) heeft beoordeeld in 2014/2015. Dat was de belangrijkste basis voor het besluit tot herindeling in 2015.” Dit schuurt, volgens Mulckhuijse. “Alleen al met de gedrags- en beroepsregels van accountants. Welke invloed heeft dit gehad op genoemde beoordeling door Ernst en Young?”