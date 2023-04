Oude vrouw en haar hond gebeten door rottweilers in bos bij Wijngaarden

1 uur geleden

Politie 423 keer gelezen

WIJNGAARDEN • Een oude vrouw en haar hond werden zondagochtend gebeten door rottweilers in het bos bij het gascompressorstation van de Gasunie bij Wijngaarden.

Het slachtoffer liep daar met haar Jack Russell te wandelen toen ze een man en een vrouw met twee rottweilers en een soort keeshondje tegenkwamen. Er vond vervolgens een bijtincident plaats waarbij de vrouw en haar hond gebeten worden.

De eigenaren van de drie andere honden lieten haar achter. De man pakte zelfs haar telefoon af en gooide die in het gras. ‘We kunnen in het kader van objectiviteit helaas nog niet alles delen, omdat we dit onderzoeken’, meldt de politie, die op zoek is naar getuigen of anderen die meer informatie kunnen geven.

Signalement

Het incident vond plaats rond 11.00 uur. De man was in gezelschap van een vrouw met half lang zwart haar; slank, gemiddelde lengte, ongeveer 45 jaar. De man had een normaal gespierd figuur en droeg een bruin trainings- of joggingpak. Het verdere signalement: drie dagen baardje, kort bruin haar, circa 50 jaar. Beiden Nederlands sprekend/uiterlijk. Contact opnemen kan via 0900-8844 (referentie 2023127010) .