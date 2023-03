ZOA collecteweek wordt weer gehouden, onder meer in Giessenburg

GIESSENBURG • Vrijwilligers collecteren in de week van 27 maart tot 1 april voor Stichting ZOA vluchtelingenzorg, voor hulp aan getroffenen in hun eigen regio. Onder meer in Giessenburg gaan collectanten op pad.

Wereldwijd zijn er miljoenen mensen op de vlucht voor oorlogen, natuurgeweld of onderdrukking. De medewerkers van ZOA kunnen met een bijdrage vluchtelingen ter plaatse (of in buurlanden) helpen met voedsel, schoon drinkwater, onderdak en wederopbouw.

Wie de collectant mist, kan via de website www.ikwasnietthuis.nl geld doneren. Voor meer informatie: www.zoa.nl.