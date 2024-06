Toekomstig wethouder opent rustpunt bij boerderij Eben Haëzer in Nieuw-Lekkerland

1 uur geleden

Nieuws 191 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUW-LEKKERLAND • Toekomstige wethouder Harmen Akkerman van de gemeente Molenlanden heeft zaterdag samen met hulpboer Gert een bord voor het rustpunt bij zorgboerderij Eben Haëzer in Nieuw-Lekkerland opgehangen en daarmee het rustpunt geopend.

Met dit onderdeel voegt de boerderij een oase van rust toe aan Nieuw-Lekkerland. Deze zorgboerderij, mede gerund door toegewijde hulpboeren en hulpboerinnen, opent een uniek rustpunt waar je kunt genieten van een moment van ontspanning.

Hier draait het om eenvoud en gastvrijheid. Vanaf het moment dat je binnenstapt, kun je zelf je favoriete drankje kiezen uit de automaat, die gevuld is met heerlijke koffie, cappuccino, chocomel en warm water. In de koelkast vind je een verfrissende selectie frisdranken, altijd gekoeld en klaar om je dorst te lessen. Naast de frisdrank is er ook een heerlijke koek.

Betaling is eenvoudig gemaakt met een QR-code, die gescand kan worden. Na de opening heeft de zorgboerderij een zeer geslaagde open dag gehad met ruim 500 bezoekers.