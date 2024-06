Achtste editie avondvierdaagse Giessenlanden ondanks regen een groot succes

GIESSENLANDEN • Ruim 450 basisschoolkinderen met hun begeleiders uit de kernen Giessenburg, Giessen-Oudekerk, Schelluinen, Hoornaar, Noordeloos, Hoogblokland en Arkel hebben vorige week meegelopen met de achtste editie van de Avondvierdaagse Giessenlanden.

Ze liepen in totaal 20, 25 of 30 km, verdeeld over vier dagen. Ondanks de regen op de eerste dag en de laatste dag waren de kinderen enthousiast om te blijven wandelen. Vrijdag was het defilé in Giessenburg. De kinderen werden onthaald met muziek en veel enthousiaste mensen langs de route, waar ze uiteindelijk werden beloond met een mooie medaille.