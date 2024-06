Taxatiedag bij Dorcas Groot-Ammers met ruim 150 artikelen groot succes

GROOT-AMMERS • De taxatiedag in de Dorcaswinkel te Groot-Ammers van afgelopen vrijdag was een groot succes.

De hele dag was de taxateur bezig om te onthullen of de mensen iets bijzonders hadden. Regelmatig was er een wachtrij met belangstellenden. Schilderijen, vazen, sieraden, van alles kwam voorbij. De ene keer viel de uitkomst mee en was een artikel wel honderden euro’s waard, de andere keer was het toch een beetje een teleurstelling. Meer dan 150 artikelen zijn op deze dag getaxeerd. De actie is voor herhaling vatbaar.