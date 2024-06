Authenticiteit, personalisatie en maatwerk van kortingsbonnen zijn nieuwe manieren om de loyaliteit van klanten te bevorderen

Eén ding is zeker: de online detailhandel groeit onverbiddelijk. Gecombineerd met de steeds lagere toetredingsdrempels vormt dit echter een serieus probleem: het wordt steeds moeilijker om zich te onderscheiden van de massa.

Een van de belangrijkste e-commercetrends voor 2024 is het creëren en ontwikkelen van een eigen persoonlijk merk. Het is duidelijk dat authenticiteit een van de belangrijkste e-commerce-buzzwoorden van dit moment is.

Merkkracht benutten

Het bevorderen van klantloyaliteit in de huidige competitieve markt vereist innovatieve strategieën die weerklank vinden bij de consument. Authenticiteit is een krachtig instrument geworden: 91% van de consumenten wereldwijd geeft aan bereid te zijn merken te belonen die blijk geven van echte authenticiteit, zo blijkt uit een onderzoek van Cohn & Wolfe. Personalisatie is een andere belangrijke drijfveer, zoals blijkt uit de bevinding van Epsilon dat 80% van de consumenten eerder geneigd is een aankoop te doen wanneer merken gepersonaliseerde ervaringen aanbieden.

Voorbij zijn de dagen dat de meeste bedrijven afstandelijk en ontoegankelijk waren en bijzonder serieus probeerden over te komen. In feite lijkt er geen alternatief te zijn dan door middel van sociale media en andere middelen goed doordachte reclamecampagnes te creëren, een merk dat meer is dan alleen een naam: een identificatiemiddel waarmee u op geloofwaardige wijze uw waarden kunt overbrengen. en overtuigingen naar de buitenwereld.

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden zoals Apple of Starbucks, twee absolute koningen van branding. Natuurlijk zijn ze misschien niet de maatstaf voor ‘traditionele’ online retailers, maar het zijn wel indrukwekkende voorbeelden van de kracht van een sterk merk:

Extreme merkidentificatie en klantenloyaliteit

Het opleggen van (zeer) hoge productprijzen

Grote marktaandelen, in sommige gevallen zelfs monopolies

Netwerkeffecten, b.v. App Winkel

Hoge toetredingsdrempels voor nieuwe marktspelers

Welke strategieën worden gebruikt om een sterk merk op te bouwen?

Duidelijke waarden, deugden en doelstellingen: Om mensen zich met het merk te kunnen identificeren, moeten ze eerst weten waar het voor staat. Wat zijn de belangrijkste principes ervan? Kwaliteit? Duurzaamheid? Efficiëntie? Wat is het gestelde doel, uw leidmotief?

Authenticiteit: Het is gemakkelijk om geweldige marketingslogans te bedenken. Wat telt is de implementatie: zijn ze geloofwaardig bij de business? Het merk moet ervoor zorgen dat hun acties consistent zijn met de claims, transparantie creëren en de klanten betrekken. User-generated content (UGC) is een uitstekende manier om dit te bereiken.

Personalisatie en maatwerk: Volgens experts van het kortingsplatform Promocodius.nl verbetert gepersonaliseerde content niet alleen de winkelervaring, maar bevordert het ook de klantloyaliteit. Het is belangrijk om technologieën zoals AR in te zetten om klanten precies te geven wat ze nodig hebben. Chatbots helpen klanten te helpen. Gepersonaliseerde kortingsbonnen zoals voordeelcode Samsung, gebaseerd op individuele voorkeuren met aanbiedingen die de klanten aanspreken, vergroten niet alleen de loyaliteit van de klanten, maar trekken ook nieuwe klanten aan.

De zoektocht naar de beste prijs wordt in het huidige economische klimaat steeds belangrijker voor consumenten. Gepersonaliseerde promoties laten opvallen tussen het groeiende aantal kortingsaanbiedingen op internet is een uitstekende manier om nieuwe klanten aan te trekken. Deze manier van ontwikkelen moet echter onderdeel zijn van een goed doordachte strategie.