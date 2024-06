Verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht viert 40-jarig bestaan

SLIEDRECHT • Van zondag 9 tot en met vrijdag 14 juni staat verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht volop in de schijnwerpers, vanwege het veertigjarig jubileum van deze instelling.

De geschiedenis van Waerthove begon in Alblasserdam. Daar werden eerst alle zorgactiviteiten op kleine schaal verricht onder de naam ‘de Vroege Stichting’. Later vond nieuwbouw plaats in Sliedrecht en verhuisde de instelling.

Aan de Kerkbuurt

In Sliedrecht is het verpleeghuis, met ongeveer 250 cliënten/bewoners, al jaren gevestigd aan de Kerkbuurt. Er zijn daar verschillende afdelingen, waaronder een afdeling Revalidatie en Herstel en sinds kort ook met het Hospice Waerthove.

Bij de organisatie, die thans deel uit maakt van de Rivas Zorggroep, werken circa 350 medewerkers (fte). Daarmee is Waerthove een belangrijke werkgever voor Sliedrecht en de omgeving.

Mensgerichte zorg

In die afgelopen veertig jaar heeft de locatie Waerthove zich altijd van andere verpleeghuizen weten te onderscheiden, onder andere door in te spelen op gewijzigde marktomstandigheden en open te staan voor nieuwe behandelmethoden en innovaties. Er wordt gewerkt volgens de Planetree filosofie, waarbij mensgerichte zorg het uitgangspunt is bij al het handelen.

Aan het huis is sinds 1985 de ‘Stichting Vrienden van Waerthove’ verbonden. Deze stichting kan, dankzij giften van donateurs en sponsoren, wensen van en voor bewoners financieel waarmaken, zoals een rolstoelauto, een beamer, camera en projectiescherm, inrichtingen van ‘t Dok, waar bewoners hun verjaardag kunnen vieren, de inrichting van een zingevingsruimte, muziekinstrumenten, een braintrainer, enzovoorts.

Jubileumweek

De jubileumweek begint met een zondagsdienst, die dankzij de steun van veel vrijwilligers en enkele kerken, nog steeds elke zondagmorgen wordt gehouden. Daarnaast is er een avond voor familieleden en genodigden, vinden er activiteiten plaats voor de bewoners en cliënten en wordt er een reünie/feestavond gegeven voor de (oud-)medewerkers.

Bij dit jubileum van Waerthove doen de Vrienden een beroep op de inwoners van de Alblasserwaard, die Waerthove een warm hart toedragen, om mee te doen met een speciale jubileumactie, die elders wordt aangekondigd.