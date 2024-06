met video

Trekkers vanuit en door Alblasserwaard naar Europese protestactie boeren in Brussel

19 minuten geleden

ALBLASSERWAARD • Tientallen trekkers trokken maandagavond toeterend door de Alblasserwaard, op weg naar een Europese protestactie van boeren in Brussel.

Agrariërs uit allerlei Europese landen komen dinsdag 4 juni samen om nadrukkelijk de aandacht van de Europese politici op te eisen.

Daarbij gaat het onder meer om de intrekking van de Green Deal in zijn huidige vorm en de bescherming van de interne markt van de Europese Unie.

‘Wij zijn fel tegen de import van agrifoodproducten in de Europese Unie uit regio’s buiten de EU die niet voldoen aan onze hoge productie- en dierenwelzijnsnormen’, stelt organisator Farmers Defence Force.

Pont bij Bergambacht

Boeren vanuit de Lopikerwaard en de Krimpenerwaard verzamelden bij de pont bij Bergambacht. Aan de overkant, in Streefkerk, sloten enkele trekkers vanuit de Alblasserwaard zich bij de stoet aan.

Via de Middenpolderweg en de Zijdeweg ging het in de richting van de Brug over de Noord. Het gebruik van snelwegen stond niet op het programma.