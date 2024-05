Protestmars op 15 juni in Dordrecht tegen PFAS-vervuiling Chemours

DORDRECHT • Boze en verontruste burgers van Dordrecht en omgeving eisen dat chemiebedrijf Chemours stopt met milieuvervuiling door giftige PFAS, met als belangrijke eis: nul uit de pijp. Daarom organiseren ze op zaterdag 15 juni een protestmars.

De STOP PFAS Chemoursmars vertrekt om 12:00 uur vanaf het Oranjepark in Dordrecht. De route loopt vanaf het centrum langs de fabriekspoort van Chemours aan de Baanhoekweg. Even verderop is een podium met sprekers en muziek. Het protest is rond 14:15 uur afgelopen. Over het programma en de steun van bekende Nederlanders wordt later meer bekend.

De Chemoursmars wordt georganiseerd door een klein maar zeer betrokken team van vrijwilligers uit Dordrecht en omgeving. Ze krijgen daarbij ondersteuning van lokale en landelijke milieu- en klimaatorganisaties: Platform Duurzaam Dordrecht, Klimaatcoalitie Dordrecht, Klimaatjongeren Dordrecht, FNV Drechtsteden, de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Extinction Rebellion, de Nationale Jeugdraad, Stichting Gezondheidop1, Milieudefensie, Stop Ecocide, Greenpeace en Urgenda.

Bewoners eisen nul uit de pijp

Na decennia van lozingen zijn grond, water en lucht sterk vervuild met PFAS, zo is de laatste tijd steeds meer bekend geworden. Boze en verontruste burgers eisen dat Chemours daar direct mee stopt en organiseren daarom op 15 juni een protestmars. Met als belangrijke eis: nul uit de pijp.

“We zijn helemaal klaar met die troep”, legt Jan de Keizer uit, een van de organisatoren en woordvoerders van de Chemoursmars; “PFAS komt in onze rivieren, waaruit drinkwater wordt gehaald. We mogen geen groente meer eten uit onze tuinen en buitenwater is steeds vaker ongeschikt als zwemwater. PFAS zit in heel Nederland, maar met een extra hoge concentratie in de regio Drechtsteden. En toch verlenen overheden vergunningen voor al deze lozingen. Ook bij hen staat gezondheid niet voorop en zijn regels belangrijker dan de burgers die zij vertegenwoordigen.”