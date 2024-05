Cor de Bruijn wint maandprijs bij Fotoclub Molenwaard

MOLENLANDEN • Cor de Bruijn heeft de maandprijs gewonnen bij Fotoclub Molenwaard.

Het thema was ‘Eigen huis en tuin’. Cor: “Het is een groene vleesvlieg die even bleef zitten op de paarse knoppen van de hortensia in mijn tuin en de foto is genomen met een 100mm macrolens en uit de hand.”