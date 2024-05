College Molenlanden raadt referendum over wel of niet plaatsen windturbines af

MOLENLANDEN • Een referendum over wel of niet windturbines plaatsen in Molenlanden? Burgemeester en wethouders raden het af. In de eerste plaats omdat ze weinig meerwaarde zien in referenda an sich, maar ook omdat op dit onderwerp er allerlei bezwaren zijn om zo’n onderzoek op de agenda te zetten.

Daarmee gaat de deur voor initiatiefnemer Erwin Maas uit Hoogblokland deels dicht. Met behulp van het in 20221 ingestelde burgerinitiatief en gesteund door meer dan honderd medestanders wist hij het raadgevend referendum op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.

Donderdag 6 juni wordt het besproken in de commissievergadering. Het college geeft voorafgaand een duidelijk signaal af richting de raadsleden.

‘Andere vormen van participatie geven een breder beeld’

Als eerste over het houden van een referendum in het algemeen. Zet daar niet op in, is het advies van burgemeester en wethouder: Alleen de verhouding tussen ja en nee wordt ermee duidelijk. ‘Andere vormen van participatie geven een breder beeld, naast de verhouding ja/nee.’

Maar een referendum over wel of niet plaatsen van windturbines stuit volgens het college op meer bezwaren. ‘Het sluit niet direct aan op de centrale vraag waarover de raden besluit nemen, namelijk welke windenergielocaties in de Alblasserwaard zij voordragen aan de provincie Zuid-Holland.’

Te laat

Daarnaast komt het te laat. Met de provincie Zuid-Holland is afgesproken dat het besluit over de zoeklocaties voor het zomerreces van 2024 wordt genomen. Halen de gemeenten dat niet, dan is de kans groot dat: ‘de provincie zich genoodzaakt voelt zelf windenergielocaties in de Alblasserwaard aan te wijzen.’

En: de al gehouden online raadpleging en de zienswijzen van de werkgroepen leveren al veel input op van wat er in het gebied leeft. ‘Het is zeer de vraag wat een referendum toevoegt aan de al opgehaalde informatie om tot een weloverwogen besluit te komen.’

Afsluitend laten burgemeester en wethouders weten het initiatief van Erwin Maas wel te waarderen. ‘Het college ziet het genomen initiatief als een sterk signaal van inwoners dat er behoefte is aan participatie. En als een signaal van onvrede over de participatie en communicatie op het onderwerp windmolens / windverkenning. We sluiten hier graag op aan. En ook al zijn we tot een andere afweging gekomen, gaan we graag met de initiatiefnemer in gesprek.