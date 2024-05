Volgens Gaaf Slingeland staan alle seinen op rood voor windturbines in de Alblasserwaard: ‘Stel RES 2.0 op’

MOLENLANDEN • Actiegroep Gaaf Slingeland, die een online petitie heeft gehouden die ruim 1300 maal ondertekend is, geeft in een brief aan de gemeente Molenlanden aan dat alle seinen op rood staan voor windturbines in Molenlanden.

De actiegroep vindt dat andere locaties in de provincie Zuid-Holland veel beter geschikt zijn. “Op z’n minst raden wij u aan een herijking 2.0 van de RES op te stellen, aangezien inpassing van windenergie steeds meer haaks is komen te staan op het beleid op het gebied van bijvoorbeeld natuur, toerisme, ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, leefbaarheid en gezondheid”, schrijft voorzitter Wim van der Stelt van Gaaf Slingeland aan de gemeente Molenlanden.

Voortschrijdend inzicht

Van der Stelt pleit voor een herziening op basis van voortschrijdend inzicht. Volgens het nationaal programma van de Regionale Energie Strategie (RES) zou dat mogen, stelt Gaaf Slingeland.

Alle zoeklocaties in de Alblasserwaard worden afgeschreven door Gaaf Slingeland, maar met name zoekgebied M is volgens de stichting niet geschikt. “Het wordt als enige van de zes zoekgebieden aan drie zijden omsloten door provinciale stiltegebieden. Het grenst aan twee Natuur Netwerk Nederland-gebieden en herbergt bovendien natuur- en recreatiegebied de Slingelandse Plassen, een bekend weidevogelgebied.”

Omvang van de Alblasserwaard

Naast de reeds bekende argumenten tegen de komst van windturbines wijst Gaaf Slingeland ook op de omvang van de Alblasserwaard. “Het op één na kleinste RES-gebied van Nederland. Toch hebben wij de opgave om negen windturbines te plaatsen. Eentje meer dan, pak ‘m beet, Noord-Oost Brabant, dat vijf keer zo groot is. En bijna twee keer zoveel als de vijf die Holland Rijnland zou moeten plaatsen, dat maar twee keer zo groot is.”

Oftewel: alle reden voor Gaaf Slingeland om te pleiten voor een herijking van de RES.