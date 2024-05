Molenlanden: ‘Wij hebben het goed geregeld met tiny houses, over juridische zaken gaan we niet’

1 uur geleden

Nieuws 168 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • Met een omgevingsvergunning heeft de gemeente Molenlanden de tijdelijkheid van tiny houses goed handhaafbaar geregeld. Hoe de grondeigenaar het juridisch eigendom van het tiny house regelt, is een privaatrechtelijke aangelegenheid. Daar gaat de gemeente dus niet over.

De gemeente Molenlanden heeft gereageerd op vragen die de fractie van het CDA vorige week stelde over de zakelijke aspecten van tiny houses in Molenlanden. De partij vond dat tiny houses in Molenlanden juridisch slecht geregeld waren.

Rioolheffing

Wout de Jong had namens het CDA niet alleen vragen gesteld over het zakelijk recht, maar ook over rioolheffing moeten betalen, terwijl er niet geloosd wordt op het riool, en over het eigenaarschap van de tiny houses.

Wie is eigenaar?

Als de eigenaar van een tiny house en de eigenaar van de grond geen juridische regeling hebben getroffen, is het tiny house eigendom van de grondeigenaar, omdat die ‘duurzaam met de grond verenigd is’. Het hangt van de afspraken die gemaakt zijn tussen de grondeigenaar en de bewoner van het tiny house af of er sprake is van eigendom, huur of een andere vorm van gebruik.

Voor wat betreft het innen van rioolheffing benadrukt de gemeente Molenlanden dat dit niet gebeurt bij tiny houses die niet lozen op het riool.

‘Tijdelijkheid is goed geregeld’

De gemeente Molenlanden is ervan overtuigd dat de tijdelijkheid van het tiny house met een omgevingsvergunning goed handhaafbaar geregeld wordt. “Hoe de grondeigenaar het juridisch eigendom van het tiny house regelt, is een privaatrechtelijke aangelegenheid”, meldt de gemeente verder.

“Wanneer het niet de bedoeling is om een tiny house in het vermogen van de grondeigenaar te laten vallen, dan zullen de grondeigenaar en de bewoner dit notarieel moeten regelen door middel van de vestiging van een tijdelijk recht van opstal. Dit is een privaatrechtelijke aangelegenheid tussen de grondeigenaar en de bewoner. Wij kunnen dit als gemeente echter niet dwingend opleggen aan partijen, hooguit ze erop wijzen.”