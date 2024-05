Plannen voor bedrijfsverzamelgebouw aan de Burggraaf in Meerkerk gaan door: ontwikkelaar ziet geen heil in woningbouw

MEERKERK • De plannen van een projectontwikkelaar om een bedrijfsverzamelgebouw aan de Burggraaf 18 en 20 in Meerkerk te bouwen kunnen ‘gewoon’ doorgaan. Het college ging in gesprek met de ontwikkelaar om te peilen of die ook heil zag in bijvoorbeeld woningbouw op die locatie, maar dat is niet het geval.

In een brief aan alle raadsleden laat het college weten: ‘De ontwikkelaar heeft aangegeven geen goede mogelijkheden te zien voor alternatieve ontwikkelingen op het terrein. Ontwikkelingen zoals woningbouw op deze locatie leveren niet de gewenste rendementen of er moet een aanzienlijke grote hoeveelheid woningen worden gebouwd waarbij de effecten vergelijkbaar zijn met het bedrijfsverzamelgebouw.’

Omgevingsvergunning

Daarnaast geeft men aan dat woningbouw milieukundig waarschijnlijk lastig of niet inpasbaar is en zouden er zwaardere procedures doorlopen moeten worden. Om die redenen wil de ontwikkelaar vasthouden aan zijn plan voor een bedrijfsverzamelgebouw.

Het college stelt: ‘Als de aanvraag past binnen de regels van het bestemmingsplan, de aanvraag ook voldoet aan de redelijke eisen van welstand en de technische voorschriften, kunnen wij niet anders dan de gevraagde omgevingsvergunning verlenen.’

‘Onoverbrugbare verschillen’

De ontwikkelaar heeft in de gesprekken met de gemeente wel aangegeven aan burgerparticipatie te doen. Directe buren zijn ingelicht over de plannen en de ontwikkelaar is het gesprek aangegaan met meerdere omwonenden die zich bij hen hebben gemeld. De ontwikkelaar geeft aan waar mogelijk mee te willen denken, maar benoemt ook dat er ‘onoverbrugbare verschillen in belangen en wensen’ zijn.

Het college zegt hierover: ‘Participatie is geen eis in geval van een aanvraag die past binnen de regels van het omgevingsplan. Bovendien houdt participatie niet in dat de omwonenden het er mee eens moeten zijn. De jurisprudentie is daar inmiddels heel duidelijk over.’

Hierdoor lijkt het er dus op dat de ontwikkelaar zijn plan voor een bedrijfsverzamelgebouw kan doorzetten. De ontwikkelaar heeft wel aangegeven dat de bedrijfsunits eerst exclusief aangeboden zullen worden aan lokale ondernemers om zo een positieve bijdrage te leveren aan de omgeving.

Raad drong aan op gesprek

Het gesprek tussen het college en de ontwikkelaar is gevoerd naar aanleiding van een unaniem aangenomen motie tijdens de raadsvergadering van 25 april. Alle partijen vonden de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw op de Burggraaf, niet passend voor die locatie. Bovendien zou de verkeerslast van een dergelijk gebouw te groot zijn voor een smalle weg als de Burggraaf. Omwonenden delen deze zorgen.