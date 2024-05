Coalitie Molenlanden verdeeld over referendum windturbines: SGP nee, VVD ja, Doe mee?

MOLENLANDEN • De meningen over een referendum in Molenlanden over het al dan niet plaatsen van windturbines in de politiek zijn verdeeld binnen de coalitie. De VVD is voor, de SGP ziet er weinig heil in en Doe mee! weet het nog niet.

Ja of nee zeggen tegen de komst van windturbines in Molenlanden: die kans wil Erwin Maas uit Hoogblokland de inwoners geven. Hij maakte gebruik van de mogelijkheid om via een burgerinitiatief een raadplegend referendum over dit heikele onderwerp op de agenda van de raad te zetten.

Van de drie coalitiepartijen is de VVD - van begin af aan een mordicus tegenstander van de windturbines - een voorstander.

“Uit armoede geboren”, stelt raadslid Arno van den Hof. “We zijn niet zo enthousiast over referenda, maar het is nu nodig. Wij verbazen ons er zeer over hoe de andere partijen losgezongen zijn van wat er onder onze inwoners leeft. Hiermee kunnen Molenlanders massaal laten horen hoe zij erin staan en wat zij belangrijk vinden.”

‘Wat gaat zo’n referendum nog toevoegen?’

De SGP staat er anders in. Pieter Jacob Leenman: “Het referendum komt collega-partijen wellicht wel goed uit, dan hoeven zij niet zelf kleur te bekennen. Maar dit komt te laat. De uitkomst van de online raadpleging toont dat een meerderheid de plaatsing van windturbines niet ziet zitten. Wat gaat zo’n referendum dan nog toevoegen?”

Ook kan uitstel van het besluiten over de zoeklocaties betekenen dat Molenlanden en Gorinchem de regie kwijtraken. “Dan gaat de provincie aanwijzen waar de windturbines moeten komen.” Overigens: de SGP is wel positief over het initiatief. “Het is heel goed om als raad na te denken over het instrument van het referendum.”

Doe mee! weet het nog niet

Die reactie klinkt ook bij coalitiepartij Doe mee!. Mario de Lijster: “We zijn hier heel blij mee. Voor onze partij staat inwoners een stem geven hoog in het vaandel.”

Inhoudelijk kan hij echter nog niets zeggen. “We vinden ook het nu lopende proces van inwonersraadpleging met de werkgroepen belangrijk voor onze besluitvorming. Daar is immers door veel inwoners energie in gestoken. We zullen dat dus de komende dagen meenemen in ons besluit of een referendum al dan niet van meerwaarde is.”

Over een uitstel van het besluit over de zoeklocaties: “Kwaliteit gaat boven tijd, dat is onze leidraad. Maar we moeten in dit geval bekijken of zo’n referendum zwaar genoeg weegt voor uitstel.”

CDA positief over referendum windturbines

Het CDA laat bij monde van raadslid Wout de Jong te weten grotendeels positief te staan tegenover het burgerinitiatief om een referendum over het al dan niet plaatsen van windturbines in Molenlanden te houden.

“Op 22 april hebben we een motie van treurnis ingediend tegen het participatieproces, maar die kreeg geen steun van andere partijen. Dit initiatief is voor ons steun uit onverwachte hoek. Hopelijk steunen de andere partijen deze tweede kans ook. En hebben raadsleden straks extra informatie om hun besluit daarop te baseren.”

College: te vroeg voor uitspraak over referendum

Burgemeester en wethouders van Molenlanden vinden het nog wat vroeg om inhoudelijk iets te zeggen over het initiatief en de vervolgstappen.

‘Er is op dit moment hebben nog geen Verordening Referendum’, stellen zij. ‘Daarmee is nog niet gezegd dat het initiatief niet kan doorgaan. Want de raad zou kunnen besluiten om een Verordening Referendum op te stellen en daarna dit initiatief uit te voeren.’