Complimenten van SGP voor college Molenlanden

MOLENLANDEN •Raadslid Bas de Groot (SGP) van Molenlanden deelde dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een compliment uit aan het college van burgemeester en wethouders. ‘Molenlanden heeft een vuist gemaakt richting de provincie.’

Aanleiding voor zijn compliment is de lobby die het college is gestart om extra woningen te mogen bouwen. ‘Dit signaal is opgepakt’, constateerde De Groot tevreden. ‘Minister Hugo de Jonge heeft aan Gedeputeerde Staten gevraagd om de omgevingsverordening aan te passen. Dit moet vóór 30 mei, anders volgt er een aanwijzing.’

Niet vóór 30 mei

Na afloop van de vergadering lichtte De Groot toe: “Waarschijnlijk spreken ze een proces af met Gedeputeerde Staten. De aanpassingen zullen niet vóór 30 mei geregeld zijn.”

Meer capaciteit

De Groot constateert: “Vroeger was ons Molenlandse college wat afwachtend, nu zijn ze actief, burgemeester en wethouders bundelen krachten met andere gemeenten. Dat is nodig, want bij de voormalige Graafstroomdorpen blijft nieuwbouw gigantisch achter. Dat was vroeger al zo en is nog steeds zo. Wat meespeelt is dat we dankzij de fusie een grotere gemeente hebben, dus we hebben meer capaciteit om er energie in te steken. De gemeente Graafstroom kon niet zoveel.”

1460 woningen

Wat gebeurt er als de Provincie vóór donderdag 30 mei te weinig heeft gedaan? De Groot: “Dan gaat minister Hugo de Jonge zeggen dat ze het landelijke beleid gewoon moeten volgen, hoop ik. Dat ze 3 hectare-locaties moeten toestaan en regionale afspraken moeten nakomen. Je moet overcapaciteit hebben, want er kan altijd een kink in de kabel komen. Je hebt soms 150 procent nodig om 100 procent gerealiseerd te krijgen. We hebben een opgave van 1460 woningen tot 2030.”