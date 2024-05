Nieuw Kerstproject voor regionaal jongerenkoor Lois

REGIO • Jongerenkoor Lois start na de zomervakantie het kerstproject ‘O Holy Night’ en roept belangstellenden tussen de 14 en 49 jaar op om mee te doen.

Ze bezingen met het project de liederen over de geboorte van de Heere Jezus. Tevens zingt het koor voor goede doelen, zoals de jeugdbond. In september 2024 starten de repetities. In drie regio’s kan er meegedaan worden aan de repetities. Dit zijn Gouda, Middelharnis en Hardinxveld-Giessendam. Er wordt één generale repetitie verzorgd met het gehele koor op een van de locaties. De dirigent van het koor is Peter Wildeman, hij studeert de muziek in alle regio’s in. De vaste meewerkende musici zijn Joost van Belzen (orgel) en Tenira Sturm (soliste).

Er vinden uiteindelijk drie concerten plaats: op vrijdag 6 december in de Grote kerk van Middelharnis, op donderdag 19 december in de Grote kerk van Dordrecht en op maandag 23 december in de Sint-Janskerk in Gouda.

De prijs voor het project is 45 euro. Hiervoor ontvang je muziekboek en minimaal vier repetities.

Indien je een instrument bespeelt, en je wilt graag meespelen, stuur dan een filmpje naar info@peterwildeman.nl. Hij beoordeelt dan of het past binnen het kerstproject.

Opgeven voor het kerstproject kan via www.peterwildeman.nl.