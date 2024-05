Historische filmbeelden uit Nieuwpoort in de Vijverhof

NIEUWPOORT • In de zaal van zorgcentrum Vijverhof in Nieuwpoort worden op woensdag 12 juni vanaf 14.30 uur historische filmbeelden uit Nieuwpoort getoond.

De filmmiddag wordt georganiseerd door het comité Nieuwpoort 700+. Zij organiseren het gehele jaar door activiteiten om de 740e verjaardag van de vesting te vieren. “Het is belangrijk stil te blijven staan bij de rijke geschiedenis van de vesting en deze in leven te houden. Op deze manier leren we jong en oud meer over hun leefomgeving en nemen we hen mee op een reis terug in de tijd”, aldus Annie Slob van comité Nieuwpoort 700+.

De filmbeelden uit de oude doos komen van diverse persoonlijke archieven en zijn samengesteld door Ellis Suur en Dirk van Krieken. De middag start met een opening van Annie Slob en een kopje koffie. Tijdens de pauze wordt door het comité gezorgd voor koffie met wat lekkers. Tot slot is er een feestelijke afsluiting en een vertoning van de poëtische film ‘Dijkwaarts’ van Jonas Westendorp en Cynthia Zwijnenburg.

Iedereen is welkom om binnen te lopen. Er zitten geen kosten aan verbonden en aanmelden is niet nodig. Inloop start om 14.00 uur.